شكرا لقرائتكم خبر السيتي يواصل مطاردة «الأبطال» وليفربول يواجه المجهول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطارد مانشستر سيتي الإنجليزي لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا عندما يلاقي مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني اليوم في إياب دور الثمانية، بعد فوزه في مباراة الذهاب 2/ 1.

وكشف المدير الفني لبوروسيا دورتموند إدين تيرزيتش أمس أن الفريق سيفتقد جهود جادون سانشو، كما تحوم الشكوك حول مشاركة ماتس هوميلز والقائد ماركو رويس.

وكان هوميلز ورويس قد جرى تبديلهما بسبب الإصابة خلال المباراة التي فاز فيها بوروسيا دورتموند على شتوتجارت 3 / 2 يوم السبت الماضي ضمن الدوري الألماني (بوندسليجا).

ورغم غياب سانشو، أبدى تيرزيتش طموحا شديدا في الوصول للدور قبل النهائي بدوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2013.

وقال تيرزيتش»ستبدو قصة مذهلة عندما تنظر إلى أحداث الموسم. نرغب في إظهار قدرتنا على إقصاء ما قد يعد أفضل فريق في البطولة».

كما يلتقي ريال مدريد الإسباني البطل القياسي لدوري الأبطال مع مضيفه ليفربول الإنجليزي في ملعب أنفيلد بعد فوزه ذهابا 3/ 1 على بطل نسخة 2019 والذي استعاد عافيته في الدوري الإنجليزي؛ لكنه يواجه مهمة شاقة في البطولة القارية.

وقال مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب «نحن في حاجة لتقديم أداء مثالي اليوم إذا أردنا أن يكون لنا فرصة، مجرد فرصة».

ورفض ريال مدريد المجازفة بضم نجمه البلجيكي إدين هازارد لقائمة الفريق في مباراة اليوم.

وشارك هازارد في 14 مباراة فقط مع ريال مدريد، حيث أوقفت الإصابات مسيرته مع الفريق في الموسم الحالي.

وكان اللاعب الدولي البلجيكي قد تعافى من إصابة في الفخذ، قبل أن يشارك بديلا في المباراة التي فاز بها ريال مدريد على إلتشي 2 / 1، الشهر الماضي، لكنه تعرض لانتكاسة أخرى.

وعاد هازارد للتدريبات؛ لكنه تم استبعاده من قائمة تضم 21 لاعبا استعدادا لمواجهة ليفربول، في الوقت الذي سيدخل فيه المدير الفني، الفرنسي زين الدين زيدان المباراة وهو متفوق ذهابا بنتيجة 3 / 1.

كما يغيب لوكاس فاسكيز الذي انتهى موسمه بعد الإصابة التي تعرض لها في الركبة، خلال المباراة التي فاز بها فريقه على برشلونة 2 / 1 يوم السبت الماضي.

وكانت العديد من الشكوك قد أحاطت بإمكانية لحاق الدولي الألماني توني كروس بالمباراة، وذلك بعد خروجه بديلا في مباراة برشلونة، لكنه تواجد في القائمة إلى جانب الأوروجوياني فيدريكو فالفيردي الذي تحوم الشكوك حول مشاركته أيضا.

وسيفتقد ريال مدريد أيضا، جهود كل من سيرخيو راموس المصاب بكورونا وداني كارفاخال ورافائيل فاران.