شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل الثنائى روقا وعبد الله جمعة فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمد أشرف روقا لاعب وسط فريق الزمالك، برنامجا تأهيليا على هامش مران اليوم الثلاثاء، بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وخوض بعض التدريبات بجمانيزيوم النادى، أعقبها بتدريبات الركض بمحيط الملعب، وذلك في ظل شكواه من شد في العضلة الخلفية.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا الأربعاء في الدور الـ 32 بكأس مصر.

وحرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، على الحديث مع اللاعب، ومنحه بعض التعليمات ليقوم بتنفيذها خلال الفقرة التأهيلية التي يخوضها.

بينما خاض عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأبيض فقرة تأهيلية قوية على هامش المران الجماعي اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك تحت قيادة عمرو المطراوي إخصائي التأهيل بالفريق.

وقام جمعة، بالركض الخفيف وبعض التدريبات التأهيلية لمدة نصف ساعة، ثم توجه لجيمانيزيوم النادي لاستكمال البرنامج التجهيزي والتأهيلي.

وقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعمل برنامج تأهيلي خاص للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقام كارتيرون بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أدت كل مجموعة تدريبا تأهيليا بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني للفريق، من خلال تدوير الكرة بشكل سريع مع الحركة.