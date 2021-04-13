شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عوامل تقرب صفقة تبادل رونالدو و بوجبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر يونايتد يستعد للدخول في مفاوضات مع يوفنتوس من أجل عقد صفقة تبادلية باستعادة خدمات نجمه السابق كريستيانو رونالدو مقابل رحيل الفرنسي بول بوجبا لبطل إيطاليا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرى مسئولي النادي الإنجليزي أن الصفقة ستكون مفيدة في ظل عدم تقديم بوجبا الأداء المنتظر منه حتى الآن وإثارته لكثير من المشاكل رغم راتبه الكبير.

كما ستمثل عودة رونالدو دعم قوي للخط الهجومي فضلاً عن التنوع الخططي الذي سيجده المدرب سولشاير حبث يجيد البرتغالي اللعب كجناح أو قلب هجوم.

رجوع النجم البرتغالي إلى أولد ترافورد ستسبب الكثير من المنافع المادية للنادي بالإضافة إلى دعم الجماهير التي ستعتبر التعاقد خطوة جادة للعودة إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويرجع اختيار كريستيانو رونالدو لمعرفته التامة بالأجواء داخل النادي العريق والمنافسات الإنجليزية بصفة عامة حيث سبق له ارتداء القميص الأحمر لمدة 6 مواسم حصد خلالها الكثير من الألقاب الجماعية والفردية كان أبرزها أفضل لاعب في العالم عام 2008.

في المقابل لا يجيد بول بوجبا التأقلم خارج الأجواء الإيطالية حيث تراجع مستواه بشكل كبير بعد أن كان ضمن الأفضل في أوروبا مع يوفنتوس مما سيسهل إتمام الصفقة.