شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي لمباراة النصر.. عودة كهربا واستبعاد الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن عن قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض مباراة النصر غدًا الأربعاء في بطولة كأس مصر.

وجاءت قائمة الفريق لتضم كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام ميدو وعبد الرحمن أشرف مانو وأحمد نبيل كوكا.

وتوجهت بعثة الفريق عقب المران إلى الإسكندرية للدخول بمعسكر مغلق، استعدادًا للمباراة، بعد أن أنهى الفريق مرانه الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.