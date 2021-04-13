الدوري الأميركي للمحترفين: انتهاء موسم موراي بعد تمزق في الرباط الصليبي الأمامي

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لوس انجليس : سيغيب الكندي جمال موراي نجم دنفر ناغتس حتى نهاية الموسم الحالي من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الامامي، وفق ما أعلن ناديه الثلاثاء.

وسقط موراي (24 عامًا) أرضًا وبدا متألمًا قبل ثوانٍ من نهاية المباراة التي خسرها فريقه ضد غولدن ستايت ووريرز الاثنين، وهو في طريقه الى السلة.

وجاء في بيان لناغتس الثلاثاء أن الصورة أظهرت تمزق في الرباط الصليبي الامامي ، مضيفًا أن موراي سيغيب "الى أجل غير مسمّى" بسبب الاصابة، فيما ذكرت تقارير اميركية ان اللاعب سيخضع لجراحة ويغيب حتى نهاية الموسم.

وتشكل هذه الاصابة نكسة أيضًا للفريق الاولمبي الكندي لكرة السلة بعد أن أعرب موراي عن رغبته في خوض غمار أولمبياد طوكيو بعد قرابة ثلاثة أشهر.

رفض الكندي الجلوس على الكرسي المتحرك للخروج من الملعب حيث استعاض عنه بمساعدة أعضاء من الجهاز الفني.

وكان موراي أحد أفضل لاعبي دنفر هذا الموسم حيث ساهم في تحقيقهم 34 انتصارًا مقابل 20 هزيمة في المركز الرابع في المنطقة الغريبة.

مع وصول آرون غوردون من أورلاندو ماجيك والاداء الرائع للصربي نيكولا يوكيتش، أكد ناغتس أنه قادر على الذهاب بعيدًا في الادوار الاقصائية "بلاي أوف".