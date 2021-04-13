فيديو | تشوبو موتينج يسجل هدف تقدم بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان

شاهد فيديو هدف تقدم بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان بالهدف الأول عن طريق المهاجم الدولي الكاميروني “تشوبو موتينج”، والذي سُجل في الدقيقة 41 من أحداث الشوط الأول على عكس سير اللعب.

وتصدت العارضة والقائم لهدفين مؤكدين من نيمار قبل دقائق قليلة من تسجيل تشوبو موتينج لهدف التقدم بمتابعة ممتازة لتسديدة سقطت من الحارس كيلور نافاس داخل منطقة الستة ياردات.

وكان ماكسيم تشوبو موتينج – لاعب باريس سان جيرمان السابق – قد سجل هدفًا في مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب آليانز آرينا وانتهت بفوز باريس بنتيجة 3/2.

ورفع تشوبو موتينج رصيد أهدافه مع بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ل 4 في 7 مباريات، ليواصل محاولة تعويض غياب روبرت ليفاندوفسكي الذي أصيب مؤخرًا في الركبة.

اضغط هنا لمشاهدة الهدف