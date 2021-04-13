شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن انسحابه أمام الأهلي: سنلجأ للمحكمة الرياضية الدولية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عمر الدردير، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي قررت عدم المشاركة في المباراة الفاصلة التي أعلن عنها اتحاد الكرة لحسم بطولة الجمهورية للشباب مواليد 1999.

كان اتحاد الكرة قد أعلن عن إقامة مباراة فاصلة يوم 20 أبريل بين الزمالك والأهلي لتحديد البطل.

وشدد الدردير على أن إدارة النادي طالبت باعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقا للائحة التي أرسلها اتحاد الكرة لكل الأندية.

صورة من موقع الزمالك الرسمي

صورة من موقع الزمالك الرسمي

وأضاف رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك: «إدارة النادي قررت اللجوء لمركز التسوية والتحكيم في حالة عدم اعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقا للوائح، كما ستلجأ للمحكمة الرياضية الدولية في حالة عدم الحصول على حق النادي وستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادي».

واختتم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك تصريحاته بأن اللائحة واضحة وصريحة وتنصف نادي الزمالك، مشددا على أن النادي يطالب فقط بالعدالة والحصول على حقه.