الامارات | شباب الأهلي يستبعد «عموري» وخليل من القائمة الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يستبعد «عموري» وخليل من القائمة الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم عن القائمة النهائية لـ«فرسان دبي»، التي ستخوض دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا، والتي شهدت استبعاد النجمين أحمد خليل وعمر عبدالرحمن.

وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في «تويتر» أن القائمة ستضم 28 لاعباً هم: ماجد ناصر، حسن حمزة، جمال إسماعيل، حمدان الكمالي، وليد عباس، محمد مرزوق، عبدالعزيز هيكل، سالمين خميس، يوسف جابر، محمد جابر، سعود عبدالرزاق، سعيد أحمد، عبدالعزيز صنقور، يحيى الغساني، أحمد جميل، عبدالله عبدالرحمن، راشد سهيل، عبدالله النقبي، مروان فهد، حارب سهيل، عيد خميس، ماجد حسن، أحمد العطاس، محمد جمعة، كارلوس إدواردو، كارتابيا، ايغور خيسوس وجلال الدين ماشاربيوف. وغادرت بعثة شباب الأهلي دبي، أمس، متوجهة إلى الرياض على متن طائرة خاصة، إذ يلعب «فرسان دبي» في المجموعة الأولى التي تضم كلاً من الهلال السعودي وأجمك الأوزبكي واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

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