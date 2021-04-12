شكرا لقرائتكم خبر عن لقب «الليجا» حائر بين الريال و برشلونة و أتلتيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعيش الدورى الإسبانى نسخة استثنائية خلال الموسم الحالى، حيث يُعانى قطبا الليجا، ريال مدريد وبرشلونة، من انهيار فى المستوى غير معتاد بالمرة، صاحبه فقدان للعديد من النقاط جعلتهما يبتعدان نسبيًا عن صدارة البطولة.

فى الوقت نفسه، فإن سقوط الميرنجى والبارسا أتى بالتزامن مع بزوغ نجم أتلتيكو مدريد، الذى ابتعد بصدارة البطولة لفترة، قبل أن يبدأ هو الآخر فى فقدان النقاط من جهة، والقطبان يستفيقان من جهة أخرى، وتشتعل الليجا بمنافسة ثلاثية من العيار الثقيل.

ريال مدريد استطاع تجاوز مباراة إيبار وانتصر على برشلونة فى الكلاسيكو وحافظ على سلسلة الانتصارات بعد التعادل فى الديربى.

من الناحية النظرية جدول ريال مدريد ليس بالسهل أبدًا، فلاتزال أمامه مواجهات مع أتلتيك بيلباو وإشبيلية وحتى الختام سيكون أمام فياريال العنيد.

ربما أن جدول مباريات برشلونة هو الأصعب من ضمن الثلاثى، فسيلتقى البارسا مع أغلب الفرق القوية فى الليجا، خاصة بعد خسارة الكلاسيكو، وسوف يلعب ضد فياريال مرورًا بفالنسيا وغرناطة ووصولًا فى النهاية إلى المتصدر أتلتيكو مدريد.

فى السياق ذاته، واصل فريق أتلتيكو مدريد مسلسل إهدار النقاط فى مسابقة الدورى الإسبانى هذا الموسم، بعدما تعادل مع مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 1-1، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس الأول، على ملعب «بينتو فيامارين»، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى الإسبانى للموسم الحالى.

كما استعاد أتلتيكو مدريد صدارة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد الوصيف، بينما ريال بيتيس فى المركز السادس برصيد 47 نقطة.

يمكن القول إن جدول مباريات أتلتيكو المقبل متوسط، فهو صحيح سيلتقى ببعض الكبار مثل برشلونة، لكن أغلب مبارياته ستكون أمام الفرق التى تنافس على الهبوط بالدرجة الأولى، وفارق المستوى سيلعب دورًا فى هذا لكتيبة دييجو سيميونى.