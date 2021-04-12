شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى فى الأهلى بسبب أجاي ومحمد هاني قبل موقعة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو النادي الأهلي، صدمة قاسية خلال الساعات الماضية بعدما تأكد غياب ثنائي الفريق محمد هاني وجونيور أجاي عن الفريق عدة أسابيع، فرغم أن الجهاز الفني للأهلي كان يظن أن إصابة محمد هاني بسيطة وستحرمه فقط من مباراة النصر بعد غد، الأربعاء، في دور الـ32 كأس مصر إلا أن الصدمة جاءت خلال الساعات الماضية بعدما تلقى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني تأكيدت من طبيب الفريق بأن هاني سيغيب عن مباراة الزمالك المقرر لها 18 أبريل الجاري في الدوري العام.

بل أن غياب اللاعب قد يستمر أكثر من ذلك بكثير ، وتكرر الأمر ذاته مع النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الذي جاءت صدمته أكبر بكثير حيث سيغيب فترة أطول من محمد هاني بسبب الإصابة في العضلة الخلفية التى ربما تكون تمزق وبالتالي سيحتاج ستة أسابيع للتعافي والعودة للملاعب وهو ما سيمثل صدمة قاسية للجهاز الفني بإعتبار أن أجاي عاد للفريق مؤخراً بعد غياب عدة شهر للإصابة فقد غادر مباراة الاهلي والزمالك في نهائي أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضي وعاد في مباراة بالميراس يوم 11 فبراير الماضي في مونديال الأندية الأخير بقطر.

وتنتاب الجهاز الفني للأهلي حالة من الصدمة بسبب توالي الغيابات عن الفريق للإصابة ما يحرم الأهلي من جهود عدد كبير من لاعبيه المؤثرين خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد منافسات قوية ومتتالية في بطولة الدوري بجانب بطولة أفريقيا التى سيلعب خلالها الأهلي في دور الثمانية الشهر المقبل بعد إجراء قرعة ربع نهائي البطولة يوم 30 أبريل الجاري على أن تقام منافسات ربع النهائي يوم 14 أو 15 مايو المقبل، فيما سيقام لقاء العودة 21 أو 22 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي لقاء الذهاب في القاهرة باعتباره وصيف مجموعته، أما العودة فسيكون خارج الديار فيما يتم تحديد صاحب الأرض في الذهاب والعودة بنصف النهائي عن طريق القرعة، فيما سيكون النهائي على أرض محايدة ، ويقام نصف النهائي 18 و19 يونيو، فيما سيكون لقاء العودة 25 و26 من الشهر ذاته ، أما نهائي دوري الأبطال سيقام 17 يوليو المقبل.