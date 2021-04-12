شكرا لقرائتكم خبر عن أتليتكو مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني رغم تعثره أمام ريال بيتيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1/1 مباراة أتليتكو مدريد وريال بيتيس في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب بينيتو فيلامارين في إطار الجولة 30 من بطولة الدوري الإسباني لا ليجا.

وتقدم أتليتكو مدريد سريعاً في الشوط الأول عن طريق لاعبه يانيك كاراسكو في الدقيقة 5، واستطاع كريستيان تيلو تعديل النتيجة للفريق الأندلسي في الدقيقة 20 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني استمر الفريقان في الضغط من أجل تسجيل هدف الفوز ولكن لم يستطع أحد من الفريقين تحصيل الثلاث نقاط لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

بهذه النتيجة استعاد اتليتكو مدريد صدارته برصيد 67 نقطة، ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس.