شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى يقسو على بيراميدز بثلاثية ويضمن التأهل لربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الرجاء المغربي على نظيره بيراميدز بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد بملعب الدفاع الجوي، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، ليضمن التأهل لربع نهائى الكونفيدرالية الأفريقية

افتتح التسجيل للرجاء المغربي فابريسي لوامبا نجوما فى الدقيقة 15 قبل أن يضيف بن مالانجو الهدف الثانى للفريق المغربي فى الدقيقة 76 ثم اختتم أهداف الرجاء سفيان رحيمي فى الدقيقة 76.

وسجل الرجاء المغربي الهدف الثالث في شباك بيراميدز، بالدقيقة 77 من عمر اللقاء عن طريق سفيان رحيمي، بعدما خطأ مشترك من أحمد فحتي ورمضان صبحي.

وحقق بيراميدز فوزا بثلاثية نظيفة على نظيره نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي، ثم فاز على نامونجو التنزانى بهدف دون رد خارج ملعبه قبل أن يخسر أمام الرجاء المغربى بهدفين دون رد، وتأهل الفريق السماوى إلى دور المجموعات بعد الفوز على الاتحاد الليبى في دور الـ32 الأول بنتيجة 1 / 0 في مباراة الذهاب ثم بنتيجة 3 / 2 في الإياب، بعدها فاز بيراميدز على راسينج كلوب الإيفوارى بنتيجة 2 / 0 في ذهاب دور الـ32 مكرر، ثم فاز في الإياب بنتيجة 2 / 0، ليحصد الفريق بطاقة التأهل لدور المجموعات.

وبهذه النتيجة واصل الرجاء تصدره للمجموعة برصيد 12 نقطة يليه بيراميدز برصيد 9 نقاط ثم نكانا برصيد 6 نقاط ونامونجو فيتذيل المجموعة برصيد خالى من النقاط.



