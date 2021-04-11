شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة النني.. أرسنال يفوز على شيفيلد بثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أرسنال فوزًا ثمينًا على مضيفه فريق شيفيلد يونايتد بثلاثيه نظيفة في المباراة التي لعبت مساء اليوم على ملعب برامال لين في إطار منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الـ«بريميرليج».

واستطاع اللاعب ألكسندر لاكازيت من أحراز هدف التقدم لأرسنال في الشوط الأول في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم المدفعجية بهدف مقابل لاشيء، وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب مارتينلي الهدف الثاني للجانرز في الدقيقة 71.

وشارك محمد النني من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 83، قبل أن يعزز ألكسندر لاكازيت النتيجة لأرسنال بإضافه الهدف الثاني الشخصي للاعب والثالث للفريق في الدقيقة 85 لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بثلاثيه نظيفة.

وبهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده للنقطة 45 في المركز التاسع، وتجمد رصيد شيفيلد عند النقطة 14 في قاع الترتيب.