فوزًا غاليًا.. مانشستر يونايتد يقسو ويقلب الطاولة على توتنهام بثلاثية فى الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - حقق مانشستر يونايتد، فوزًا غاليًا على مضيفه توتنهام هوتسبير، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المثيرة التي أقيمت على ملعب "توتنهام" بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2020-2021.

انتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف أحرزه المهاجم الكوري الجنوبي هيونج-مين سون في الدقيقة 40، بعد تلقيه تمريرة رائعة من لوكاس مورا ليضعها مباشرة في المرمى، ويسجل هدفه رقم 14 في الموسم.

وألغى حكم المباراة هدفا لفريق مانشستر يونايتد، سجله المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني في الدقيقة 37، بعد العودة لتقنية الفيديو، التي أشارت على وجود خطأ من سكوت ماكتومناي ضد سون قبل تسجيل الهدف. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



وفي الشوط الثاني، سجل البرازيلي فريد هدف التعادل لليونايتد في الدقيقة 57، بعد متابعة الكرة التي ارتدت من حارس توتنهام إثر تسديدة إدينسون كافاني.

ويعد الهدف هو الثاني لفريد في مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث جاء هدفه السابق ضد وولفرهامبتون في سبتمبر 2018، وقد أنهى سلسلة من 73 تسديدة في جميع المنافسات.

ونجح إدينسون كافاني في تسجيل هدف مانشستر يونايتد الثاني في الدقيقة 79، من ضربة رأس إثر عرضية متقنة من البديل ماسون جرينوود.

وتمكن جرينوود من تسجيل هدف مان يونايتد الثالث في الوقت بدل الضائع من المباراة ليؤمن فوز فريقه باللقاء.

وبتلك النتيجة يعزز مانشستر يونايتد مركزه في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، فيما يأتي توتنهام هوتسبير في المركز السابع برصيد 49 نقطة.

ورد فريق مانشستر يونايتد اعتباره في لقاء الليلة، بعد الهزيمة التى تلقاها الشياطين الحمر أمام توتنهام هوتسبير في الدور الأول بنتيجة 1-6.

توتنهام هوتسبير

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: أورييه - رودون - داير - ريجيلون

خط الوسط: هويبيرج - ندومبيلي - لو سيلسو

خط الهجوم: لوماس مورا - سون - هاري كين

مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دين هندرسون

خط الدفاع: وان-بيساكا - لينديلوف - ماجواير - لوك شو

خط الوسط: ماكتومناي - فريد - بوجبا

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - راشفورد - كافاني