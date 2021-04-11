الأميركية ريتشاردسون سادس أسرع عداءة في التاريخ في 100 متر

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لوس انجليس: اصبحت الأميركية شاكاري ريتشاردسون سادس أسرع عداءة في التاريخ في سباق 100م، بعد تسجيلها السبت زمن 10,72 ثوان في لقاء في فلوريدا.

وعادلت العداءة البالغة 21 عاما تاسع أسرع زمن في تاريخ السباق الشهير ضمن لقاء ميرامار الدولي.

وفرضت ريتشاردسون نفسها موهبة صاعدة بقوة تهدّد النجمتين الجامايكيتين شيلي آن فرايزر برايس وإيلاين تومسون، بطلة العام وحاملة الذهبية الأولمبية، في ألعاب طوكيو الصيفية المقبلة.

قالت ريتشاردسون المبتهجة بعد فوزها "سيكون موسمي رائعا. لم اكن اتوقعه (الزمن الحالي). لم يكن منتظرا".

وكان الرقم السابق لريتشاردسون يبلغ 10,75 ثوان سجلته في 8 حزيران/يونيو 2019 في أوستن خلال البطولة الجامعية في الولايات المتحدة. حسّنت الرقم العالمي للناشئات الذي كان بحوزة الألمانية مارليز غوهر منذ عام 1977.

ودخلت بعمر التاسعة عشرة نادي أسرع عشر سيدات في العالم، في المركز التاسع بالتساوي مع مواطنتها كيرون ستيوارت.