شكرا لقرائتكم خبر عن وهاب أنان لاعب الإنتاج الحربى يجرى جراحة الرباط الصليبى اليوم بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم الأحد الغانى وهاب أنان لاعب الإنتاج الحربى لجراحة الرباط الصليبى بأحد مستشفيات القاهرة بعدما رفض فكرة السفر لبلاده، حيث أنهى خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى إجراءات الجراحة للاعب بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة وادى دجلة، وسادت حالة من الحزن بين جنبات الفريق بعد تأكد إصابة أنان بالصليبى لينتهى موسمه مع الإنتاج لاسيما فى ظل الحاجة لجهوده، كما أنها الإصابة الثانية بالرباط الصليبى داخل صفوف الفريق بعد إصابة محمد شوقى غريب.

ويواجه فريق سيراميكا نظيره الإنتاج الحربي، في تمام الخامسة عصر اليوم الأحد، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، يدخل سيراميكا المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الإنتاج الحربي سلبيا مع وادى دجلة في نفس الجولة.

ويحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة، فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الأخير برصيد 11 نقطة، بعد أن لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وتلقت شباكه 29 هدفا وما زالت لديه مباراة مؤجلة.