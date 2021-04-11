شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحمل ليفربول على ظهره.. جماهير الريدز تحتفل بتألق «مو» أمام أستون فيلا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، تألق بشكل كبير أمام فريق أستون فيلا خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت 7-4-2021، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وفاز الريدز باللقاء بنتيجة 2/1.

واحتلفت جماهير ليفربول بالنجم المصري محمد صلاح، وأكدت أنه يحمل ليفربول على ظهره هذا الموسم خاصة في ظل تذبذب مستوى فريقه الذي ظهر عليه بداية من الموسم الكروى الجاري سواء في الدوري الإنجليزي أو بطولة دوري أبطال أوروبا، وخاصة لقاء ريال مدريد السابق الذي خسره الفريق الإنجليزي بثلاثية لهدف.

جماهير ليفربول تحتفل بتألق محمد صلاح أمام أستون فيلا

بدأ موقع ليفربول الرسمي على صفحته بفيسبوك الاحتفال بالنجم المصري محمد صلاح، وقال: هناك مقولة شهيرة تقول أن «كرة القدم تمارس بالرأس والحضور الذهني قبل القدم وإليكم الدليل من الملك محمد صلاح ⚽️، في إشارة لهدفه في شباك أستون فيلا برأسه.

ويقول عبدالله أحمد، أعظم مصري في التاريخ محمد صلاح، فهو أعظم لاعب في كل العصور، أنت نموذج يحتذى به، مصدر إلهام كبير لنا وللعالم، وأفضل من كل اللاعبين. جماهير ليفربول تحتفل بتألق محمد صلاح أمام أستون فيلا ومصطفى رشدي، يضيف، الليفر يهوي وصلاح دائما للأمام مستوي ثابت رغم أن اللي حواليه مش عاوزين يساعدوه والملاحظ أن معظم أهدافه الأخيرة من صناعته أو من متابعته للكرة وتسجيل الاهداف، صلاح يحمل ليفربول على ظهره. وقال محمد فهمي في تعليقه على تالق محمد صلاح، أغلب وليس كل أهداف صلاح اجتهاد منه وليس بتمرير من زملائه مثلا مباراة الريال كانت تعليمات كلوب التمرير لجوتا ليظهر جوتا ويحرز ويغطي على صلاح ويشاء العليم أن تأتي إليه الكرة من الخصم فيخلصها ويدعها في المرمي أيضا مباراة اليوم أستون فيلا كل التركيز كان على جوتا ويشاء العليم أيضا باجتهاده تأتي إليه الكره فيدعها فيها في المرمي برأسيه جميلة.