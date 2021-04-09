تعرف على وضعية جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة أو (كلاسيكو الأرض) كما يُحب الإعلام العالمي وصفه، والمقرر إقامته يوم غد السبت الموافق 10 أبريل 2021 على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بمدريد.

حانت ساعة الجد بين أندية صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني “أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد”، فكل مباراة وكل نتيجة مهما كانت بدءًا من الجولة 30 وحتى الجولة الأخيرة سيكون لها تأثير مُباشر على هوية البطل المُتوج.

وسيحين موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت 10 أبريل بداية من الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت جرينتش، وتجرى ضمن مباريات الجولة 30 من الليجا الإسبانية.

ومن المنتظر أن تحدد مواجهة ريال مدريد وغريمه برشلونة معالم الفريق الذي سيواصل المنافسة على لقب الدوري الاسباني رفقة أتليتكو مدريد، في الجولات الثمانية الأخيرة من الليجا لموسم 2020/2021.

ويتصدر أتليتكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 66 نقطة جمعها من 29 مباراة، متقدماً بفارق نقطة وحيدة برشلونة الثاني، فيما يأتي ريال مدريد ثالثاً برصيد 63 نقطة جمعهم من 29 مباراة.

واستفاد الغريمان ريال مدريد وبرشلونة من تعثر فريق دييجو سيميوني في معظم المباريات التي خاضها منذ بداية عام 2021، ونجحا في تقليص الفارق في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد أن وصل إلى 10 نقاط بينهم وبين أتليتكو مدريد نهاية العام الماضي 2020.

وانتهت مباراة كلاسيكو الأرض ذهاباً بتفوق ريال مدريد على برشلونة 3/1 على ملعب كامب نو، كما أن أصدقاء كريم بنزيمة يدخل المباراة بمعنويات عالية، بعد نجاحهم في تحقيق فوز مثير على ليفربول 1/3 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

من جانبه يلقي برشلونة الذي يمر بأفضل فتراته مع المدرب الهولندي رونالد كومان بكل ثقله على مباراة الكلاسيكو، بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان من دور الـ 16، قبل التركيز على نهائي كأس ملك إسبانيا 2021، أمام أثليتك بيلباو يوم 18 من الشهر الجاري.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة