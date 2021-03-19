بيروت - نادين محمد - من الممكن ان تظهر الحاجة الى تعطير وتبييض المهبل بالفانيليا حين تتم المعاناة من الرائحة الكريهة ومن اسمرار البشرة في المنطقة الحساسة. ولهذا من المهم جداً تعلم الوصفات الطبيعية التي تحتوي على هذا المكون والتي تساعد على ازالة تلك الرائحة كما على تقشير الاسمرار. وهذه ابرز وصفات تعطير وتبييض المهبل بالفانيليا في اسبوعين فقط.

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من المهم اللجوء الى وصفات تعطير المهبل بالفانيليا عندما تصدر عن هذه المنطقة الرائحة الكريهة وعندما يصبح لون البشرة المحيطة بها داكناً. وهذا ما يحدث غالباً لأسباب مختلفة.

- المعاناة من عدوى بكتيرية.

- جفاف منطقة المهبل.

- استخدام الصابون ومنتجات التنظيف المعطرة والتي تحتوي على مواد كيميائية. وهو ما يسبب خللاً في بيئة هذه المنطقة وقد يؤدي الى جفافها.

- حدوث اضطراب في مستوى هرمون الاستروجين في بعض مراحل العمر.

- عدم ايلاء هذه المنطقة العناية التي تحتاج اليها اي عدم تنظيفها بشكل صحيح ومنتظم.

- ارتداء الملابس الضيقة التي تسبب الاحتكاك والتعرق وبالتالي تراكم الاوساخ.

وصفة الفانيليا للتعطير

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من المهم تجربة هذه الوصفة من اجل ازالة الرائحة الكريهة من المنطقة الحميمة في مدة لا تتجاوز الاسبوعين.



المقادير



ملعقتان وسط من الفانيليا

كوب من الماء الدافئ

الطريقة



1 يتم تذويب الفانيليا في الماء بشكل جيد.

2 يتم ملء حوض الاستحمام بالماء الفاتر.

3 يسكب مزيج الماء والفانيليا في الحوض.

4 وبعد هذا ومن اجل الاستفادة من الخلطة يجب الجلوس في الحوض لمدة 30 دقيقة. ومن المهم تكرار الوصفة مرتين اسبوعياً كحد ادنى.

وفي موازاة ذلك من المفيد جداً القيام بهذه الخطوات الوقائية.

- شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً من اجل الحفاظ على رطوبة المنطقة الحساسة ومنع جفافها الذي يسبب صدور الرائحة غير المحببة عنها.

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- تناول كوب من اللبن الزبادي الطبيعي يومياً لأنه يؤمن البيئة البكتيرية الجيدة في الجسم عموماً.

- اختيار ملابس داخلية مصنوعة من القطن ولا تحتوي على الاقمشة الصناعية.

- عدم غسل المنطقة الحساسة بالصابون الذي يحتوي على مواد كيميائية.

الفانيليا لتبييض المنطقة الحساسة

الى جانب تعطير المهبل بالفانيليا، من المفيد اللجوء الى هذا المكون من اجل تفتيح بشرة هذه المنطقة التي تصبح داكنة لأسباب مختلفة.

الوصفة الاولى

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المقادير

ملعقتان وسط من الفانيليا

ملعقة طعام من الحليب

ملعقة طعام من الماء

الطريقة

1 تمزج كل المكونات حتى يتم الحصول على كريم متجانس تماماً.

2 يتم دهن منطقة محيط المهبل بهذا الكريم ويترك عليها لمدة 15 دقيقة.

3 تغسل المنطقة بالماء الفاتر فقط ومن المهم تكرار العملية نفسها مرتين اسبوعياً للحصول على افضل نتيجة.

الوصفة الثانية

المقادير



ملعقة طعام من القهوة

ملعقتان وسط من الفانيليا

عصير حبة ليمون

ملعقة وسط من ماء الورد الطبيعي

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الطريقة



1 يتم مزج الفانيليا والقهوة جيداً ثم يضاف ماء الورد وعصير الليمون ليتم الحصول على مزيج متجانس تماماً.

2 يتم غسل المنطقة الحميمة بالماء الدافئ ثم تجفف بقطعة من القماش القطني.

3 يطبق المزيج مع التدليك الناعم لمدة لا تقل عن 3 دقائق.

4 يترك الخليط على بشرة هذه المنطقة لمدة 10 دقائق قبل الغسل. ومن اجل الاستفادة من وصفات تعطير وتبييض المهبل بالفانيليا من المهم تطبيقها مرتين اسبوعياً على الاقل.

