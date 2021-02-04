بيروت - نادين محمد - تتعدد اسباب حرقان بعد العلاقة الزوجية لدى المرأة. وهي ترتبط بعوامل مختلفة. ومن الممكن ايجاد الحل والعلاج في حال تمت معرفة الاسباب. واللافت ان هذه المشكلة تواجه نحو 75% من النساء في العالم بحسب دراسة حديثة اجريت في جمعية الطب الاميركية للتوليد. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن حرقان بعد العلاقة الزوجية وافضل الطرق لمنع حدوثه.

الاسباب

​



تختلف اسباب حرقان بعد العلاقة من امرأة الى اخرى. وهذا يعود الى طبيعة المشاكل التي تواجهها والى العوامل التي تؤثر على المنطقة الحميمة لديها.

1 الجفاف المهبلي

​

تعاني من هذه المشكلة الكثير من النساء. وهي يمكن ان تنتج عن اسباب مختلفة منها تناول بعض انواع الادوية مثل تلك التي تحارب الحساسية او تكافح الاكتئاب او تمنع الحمل. كذلك يمكن ان تنجم عن عدم ممارسة العلاقة الحميمة بشكل منتظم والانقطاع عن ذلك لمدة طويلة نسبياً. فهذه العلاقة تؤدي الى افراز المنطقة الحميمة للسوائل التي تعمل على ترطيبها والامتناع عنها يسبب الجفاف. ومن اجل ايجاد الحل من المفيد اللجوء الى المزلقات التي يتم اختيارها بناء على استشارة طبية.

2 الالتهابات والعدوات

​



وهذا يعني تأثر المنطقة الحميمة بالفطريات او بعض انواع الجراثيم والبكتيريا الضارة التي تسبب الاحساس بالحريق المزعج والشديد احياناً. ويمكن ان يترافق هذا مع حدوث الافرازات المهبلية والحكة. ومن الممكن ان ينتج هذا عن اهمال النظافة الشخصية او عن عدوى بسبب العلاقة الزوجية. ومن المهم في هذه الحالة اللجوء الى مساعدة الطبيب الاختصاصي الذي يمكن ان يوصي بتناول بعض انواع الادوية المحاربة للالتهابات.

3 استخدام بعض المنتجات غير المناسبة

​

ويعني هذا تنظيف المهبل بمنتجات معطرة او اخرى تحتوي على المركبات الكيميائية والمواد الصناعية الضارة. وهو ما يمكن ان يسبب تأثر صحة هذه المنطقة بطريقة سلبية. ولهذا تشعر الزوجة بالحرقان اثناء ممارسة العلاقة الحميمة وبعدها وعند التبول. وللتخلص من هذه المشكلة ينصح غالباً بغسل المنطقة الحساسة بالماء الفاتر مع غسول طبي تصفه الاختصاصية.

اقرئي أيضاً:علاج الحرقان اثناء العلاقة الزوجية طبياً ومنزلياً



4 التشنجات المهبلية

​



تعاني بعض النساء من التشنج المهبلي اثناء اقامة العلاقة الزوجية. وهو ما تسببه عوامل مختلفة منها الخوف من الالم مع ما يصاحب هذا من انقباض في عضلات الحوض وغير ذلك. وغالباً ما يؤدي هذا الى المعاناة من الحريق الشديد. ومن الممكن التخلص من هذه الحالة عن طريق ممارسة تمارين كيغل التي تساعد على الاسترخاء ومن خلال التحدث الى الشريك للحصول على مساعدته. كما من المهم استخدام المزلقات المناسبة.

طريق العلاج

​





من الممكن التخلص من حرقان المهبل بعد العلاقة الزوجية من خلال اعتماد بعض الخطوات الفعالة وسهلة التطبيق.

- في حال نتج الحرقان عن التشنج المهبلي او الجفاف او الالتهابات يجب التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمة الى ان يتم علاج المشكلة منعاً لتفاقمها.

- تنظيف المنطقة الحساسة بطريقة منتظمة وصحيحة باستخدام منتجات طبية غير معطرة. ومن المهم ايضاً تجفيفها بقطعة قماش قطنية نظيفة. ويجب الانتباه الى عدم المبالغة في عملية التنظيف لأن هذه المنطقة تتسم بقدرة تنظيف ذاتية.

- الامتناع عن حك المنطقة عند ظهور الحاجة الى ذلك. فهذا يمكن ان يسبب تفاقم المشكلة وتهيج جلد محيط المهبل وزيادة الحرقان.

- عدم استخدام اوراق المرحاض او الصابون الذي يحتوي على مركبات كيميائية. فهذا يمكن ان يمنع علاج مشكلة حرقان بعد العلاقة الزوجية ويسبب تفاقمها.