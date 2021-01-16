ما هو التشنج المهبلي وما طرق علاجه؟ 

بيروت - نادين محمد - ما هو التشنج المهبلي سؤال تطرحه الكثير من النساء وخصوصاً أولئك المقبلات على الزواج او اللواتي تزوجن حديثاً. فمن المعروف ان هذه الحالة منتشرة عالمياً وان عدداً لا بأس به من الزوجات يعاني منه. ومن ابرز نتائجه انه يمنع غالباً حدوث العلاقة الحميمة بالطريقة الصحيحة. كما انه يحد بالتالي من القدرة على الانجاب. وعلى الزوج تفهم هذه الحالة ومعرفة ما هو التشنج المهبلي من اجل مساعدة الزوجة على تخطي المشكلة ايضاً.

تعريف التشنج المهبلي

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يمكن الاجابة على السؤال ما هو التشنج المهبلي بأنه يعني حدوث شدّ وانقباض على مستوى فتحة المهبل وهو ما يمنع غالباً اتمام العملية الحميمة بالطريقة الصحيحة او بشكل نهائي. وهو يختلف عن عسر الجماع الذي يحدث بسبب تكيسات المبايض او تورم الحوض او الاعضاء الحميمة او نتيجة المعاناة من جفاف المهبل.



اسباب التشنج

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من الممكن ان تؤدي الى هذا النوع من التشنج العديد من الاسباب. ومن الممكن ان تكون جسدية او نفسية.

1 الخوف من الالم الذي يمكن ان يسببه الاتصال الحميم. وهذا ما يدفع الزوجة الى تقليص عضلات منطقة الحوض من اجل تجنب ذلك الالم.

2 الشعور بالخجل نتيجة الاعتقاد ان العلاقة الزوجية امر خاطئ او غير اخلاقي. وفي هذه الحالة تتذكر الزوجة مجتمعها وما يمكن ان يقال عنها في هذا الشأن.

3 الشعور بالالم في بعض مواعيد الجماع لأسباب قد تكون جفاف المهبل. وهذا يحدث في بعض الاحبان بعد ولادة طفل او بعد الدورة الشهرية.

الاعراض

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تبدو اعراض التشنج المهبلي واضحة وابرزها شعور الزوجة بالالم اثناء العملية الحميمة مع الصعوبة التي يجدها الزوج في اتمام هذه العلاقة.

العلاج

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بعد معرفة ما هو التشنج المهبلي من المهم البحث عن السبب من اجل ايجاد العلاج المناسب. ففي حال كان الجفاف هو العامل الذي ادى الى ذلك يجب ايجاد الطريقة التي تمكن من التخلص منه مثل شرب كمية كافية من الماء وترطيب المنطقة قبل العلاقة.

من المهم ايضاً استشارة الاختصاصية النفسية او الطبيبة النسائية. فمن الممكن ان تساعد على تطبيق بعض الطرق الضرورية من اجل الشعور بالاسترخاء اثناء العلاقة.

يمكن الاستفادة ايضاً من بعض تقنيات توسيع المهبل في حال كان ضيقه هو سبب الالم. ويمكن ان تستغرق العملية في هذه الحالة اسابيع عدة قبل الحصول على افضل نتيجة.

يمكن الاعتماد على تمارين كيجل الشهيرة التي تساعد على جعل عضلات الحوض والمنطقة الحميمة اكثر مرونة.

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الطريقة

1 يجب أولاً افراغ المثانة قبل بدء التمرين من خلال الدخول الى المرحاض.

2 يجب اولاً تحديد عضلة الحوض. ويمكن هذا عن طريق الوقوف ومنع الشعور بالرغبة في التبول من خلال شد اسفل الجسم.

3 من اجل تطبيق التمرين يجب النوم على الظهر مع الحرص على الاسترخاء التام.

4 الشد على العضلة المستهدفة (ويمكن رفع الجزء الاسفل من الجسم) لمدة لا تقل عن 3 الى 4 ثوان لكن من دون ان يشمل الشد عضلات البطن والفخذين.

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5 يتم الاسترخاء لمدة 3 الى 4 ثوان اخرى قبل تكرار الشد.

6 يمكن ممارسة هذا التمرين يومياً مع اضافة ثانية واحدة في كل مرة. ومن المفيد تكراره من 10 الى 15 مرة من اجل الاستفادة منه على ان يتم هذا 3 مرات في اليوم الواحد. وبهذا يمكن ايجاد الاجابة على السؤال ما هو التشنج المهبلي وطرق التخلص من المشكلة.





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