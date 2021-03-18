بالفيديو.. صاحب مقهى يفجّرها: هناك مقاهٍ ومطاعم تدفع أموالاً للزحمة و”السرى”!

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كشف رائد الأعمال فهد المسلم عن مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في قيام بعض المقاهي والمطاعم بدفع مبالغ مالية للشباب من الجنسين لأجل الوقوف في “السرى”، أو الجلوس داخلها؛ وذلك من أجل إشعار الناس بجودة الأطعمة.
وقال “المسلم”، وهو صاحب مقهى، في حديثه للزميل عبدالله الغنمي عبر برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: “المعلومة التي لا يعرفها أحد أن (السرى) أمام بعض المقاهي مدفوعة قيمته. وهناك مقاهٍ ومطاعم تجدها زحمة بالداخل، لكن للأسف بعضهم مدفوع أجر طاولتهم، لكن البعض الآخر زحمتهم صحيحة لجودة أكلهم”.
وأشار إلى أن المبالغ المدفوعة تتراوح من 80 إلى 120 ريالاً.
وحذر “المسلم” المستثمرين الجدد من الاستثمار في المقاهي؛ لأن البلد -على حد تعبيره- امتلأ منها، وأصبحت مخاطرها كبيرة.
Source sabq
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