شكرا لمتابعة خبر عن الموت يغيب أقدم مؤذن في المملكة عن عمر يناهز 118 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):توفي أقدم مؤذن بالمملكة، الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل، اليوم الاثنين، بمركز البديع بمحافظة الأفلاج عن عمر يناهز 118 عامًا، بعد أن قضى 80 عامًا مؤذنًا في جامع البطينة بالبديع.
وقال أحد أقارب الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل، إنه توفي وهو يتشهد رافعًا السبابة؛ بعد مرض أَلَمّ به وغيّبه عن مسجده منذ سنوات، وفقا للزميلة "سبق".
وكان الشيخ ناصر الهليل، قدم استقالته من الأذان بجامع البطينة في مدينة البديع بمحافظة الأفلاج قبل سنوات بعد أن تجاوز عمره 112 عاما، منها 42 سنة مسجلًا رسميًا في كشوفات إدارة الأوقاف في الأفلاج.