شكرا لمتابعة خبر عن الموت يغيب أقدم مؤذن في المملكة عن عمر يناهز 118 عاما والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):

توفي أقدم مؤذن ‏بالمملكة، الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل، اليوم الاثنين، بمركز البديع بمحافظة ‏الأفلاج عن عمر يناهز 118 عامًا، بعد أن قضى 80 عامًا ‏مؤذنًا في جامع البطينة بالبديع‎.‎

وقال أحد أقارب الشيخ ناصر بن عبدالله الهليل، إنه توفي وهو يتشهد رافعًا السبابة؛ ‏بعد مرض أَلَمّ به وغيّبه عن مسجده منذ سنوات‎، وفقا للزميلة "سبق".

وكان الشيخ ناصر الهليل، قدم استقالته من الأذان بجامع البطينة في ‏مدينة البديع بمحافظة الأفلاج قبل سنوات بعد أن تجاوز عمره 112 عاما‎، ‏منها 42 سنة مسجلًا رسميًا في كشوفات إدارة الأوقاف في ‏الأفلاج‎.