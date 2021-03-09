السعودية اليوم / رئيس جامعة القصيم يدشن مركز التحصين ضد فيروس كورونا بالمستشفى الجامعي بالمدينة الطبية



بريدة 2424 رجب 1442 هـ الموافق08 مارس 2021 م واس

دشن معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، اليوم , مقر مركز التحصين ضد فيروس

وأوضح أن افتتاح هذا المركز يأتي امتدادًا لعدد من المراكز التي تم افتتاحها بالمنطقة والمملكة بشكل عام لتوفير مقرات متعددة لتلقي اللقاح، داعيًا بهذه المناسبة جميع منسوبي الجامعة والطلاب والطالبات والمواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات للمبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح.

وبين المدير التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور خالد الحصيص أن أولوية التسجيل سوف تكون لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة عبر الرابط: https://forms.qu.edu.sa/medicalcity/login/?redirect_to=/medicalcity/covid-19/، كما سيكون متاح التسجيل للمتقدمين اعتبارًا من اليوم، حيث سيتم استقبال الطلبات وفرزها من قبل الفريق الطبي بناءً على الأولوية المعتمدة من قبل وزارة الصحة وسيتم استقبال المتقدمين بداية من اليوم.

// انتهى //

17:40ت م

0210



بريدة 2424 رجب 1442 هـ الموافق08 مارس 2021 م واسدشن معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، اليوم , مقر مركز التحصين ضد فيروس كورونا بالمستشفى الجامعي بالمدينة الطبية.وأوضح أن افتتاح هذا المركز يأتي امتدادًا لعدد من المراكز التي تم افتتاحها بالمنطقة والمملكة بشكل عام لتوفير مقرات متعددة لتلقي اللقاح، داعيًا بهذه المناسبة جميع منسوبي الجامعة والطلاب والطالبات والمواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات للمبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح.وبين المدير التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور خالد الحصيص أن أولوية التسجيل سوف تكون لمنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة عبر الرابط: https://forms.qu.edu.sa/medicalcity/login/?redirect_to=/medicalcity/covid-19/، كما سيكون متاح التسجيل للمتقدمين اعتبارًا من اليوم، حيث سيتم استقبال الطلبات وفرزها من قبل الفريق الطبي بناءً على الأولوية المعتمدة من قبل وزارة الصحة وسيتم استقبال المتقدمين بداية من اليوم.// انتهى //17:40ت م0210

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