السعودية اليوم / أمين الشرقية يؤكد أهمية مضاعفة الأعمال الرقابية لتطبيق الإجراءات الاحترازية



الدمام 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

عقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، الاجتماع الدوري المرئي، مع وكلاء ورؤساء البلديات، وعدد من المسؤولين بالأمانة، لمتابعة جهود الإدارات والبلديات من خلال اعتماد المبادرات البلدية والمجتمعية الجديدة، وذلك ضمن برامج أنسنة المدن وجودة الحياة بحسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي في المدن والمحافظات بالمنطقة .

وأكد معاليه في بداية الاجتماع على الحرص على متابعة تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية الخاصة بمنع انتشار فيروس

واستعرض الإجتماع الإنجازات والمبادرات التي قدمتها البلديات، التي تضمنت عرض الخطة الاستراتيجية لوكالة الخدمات بالأمانة، وبلدية محافظة النعيرية والخفجي وبقيق، من خلال المشاريع التنموية والصيانة والخدمات وبرامج تحسين المشهد الحضري ومشاريع الاستثمار، ومستهدفات الأنسنة، وبرنامج الفرص التطوعية ، ومستهدفات الاستثمار، وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمات البلدية .

واطلع المجتمعون على الخطة الاستراتيجية لبلدية محافظة الخبر، والتي تهدف الى تطوير محافظة الخبر لتكون مدينة خضراء ذات مشهد حضري راقي، وتطوير منظومة الاستثمار، وإطلاق مبادرات ومشاريع نوعية، تتميز بها محافظة الخبر، وتعزيز الوصول الآمن وتقديم خدمات عامة متكاملة، والارتقاء بمستوى معايير الإشراف الفني والرقابة، .

// انتهى //

17:39ت م

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الدمام 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسعقد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير اليوم، الاجتماع الدوري المرئي، مع وكلاء ورؤساء البلديات، وعدد من المسؤولين بالأمانة، لمتابعة جهود الإدارات والبلديات من خلال اعتماد المبادرات البلدية والمجتمعية الجديدة، وذلك ضمن برامج أنسنة المدن وجودة الحياة بحسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي في المدن والمحافظات بالمنطقة .وأكد معاليه في بداية الاجتماع على الحرص على متابعة تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا ، وخاصة بعد صدور القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية في المطاعم والمقاهي وكافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، ومتابعة الأعمال الخاصة بالمبادرات والبرامج والمشاريع مع التركيز على برامج تحسين المشهد الحضري وبرامج أنسنة المدن وجودة الحياة، وأيضا المتابعة الميدانية للمشاريع الخدمية والرفع بتقارير دورية ومتابعة نسب الانجاز ومراحل سير العمل .واستعرض الإجتماع الإنجازات والمبادرات التي قدمتها البلديات، التي تضمنت عرض الخطة الاستراتيجية لوكالة الخدمات بالأمانة، وبلدية محافظة النعيرية والخفجي وبقيق، من خلال المشاريع التنموية والصيانة والخدمات وبرامج تحسين المشهد الحضري ومشاريع الاستثمار، ومستهدفات الأنسنة، وبرنامج الفرص التطوعية ، ومستهدفات الاستثمار، وتطويرها والاستفادة من عائداتها المالية في توفير وتطوير الخدمات البلدية .واطلع المجتمعون على الخطة الاستراتيجية لبلدية محافظة الخبر، والتي تهدف الى تطوير محافظة الخبر لتكون مدينة خضراء ذات مشهد حضري راقي، وتطوير منظومة الاستثمار، وإطلاق مبادرات ومشاريع نوعية، تتميز بها محافظة الخبر، وتعزيز الوصول الآمن وتقديم خدمات عامة متكاملة، والارتقاء بمستوى معايير الإشراف الفني والرقابة، .// انتهى //17:39ت م0209

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