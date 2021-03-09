أمير مكة يتوج الفائزين بالجوائز الكبرى لمعرض إبداع للعلوم والهندسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل -عن بعد-، أمس الفائزين والفائزات بالجوائز الكبرى لمعرض إبداع للعلوم والهندسة (إبداع 2021)، الذي نظمته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالشراكة مع وزارة التعليم، كما كافأ الفائزين بالمراكز الأولى بمبلغ 50 ألف ريال لكل فائز. وهنأ الأمير خالد الفيصل الطلاب والطالبات الفائزين، متمنيا لهم مزيدا من النجاج ليسهموا بابتكاراتهم وإبداعاتهم في نهضة الوطن.

وقال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خلال كلمته «إن الموهوبين والمبدعين والمتميزين، هم قادة المستقبل وركيزة الوطن الاستثنائي في نهضته ورقيه، بل والرقم الأصعب الذي جعل من المعرفة مدخلا رئيسا للتطور، واستثمر رأسماله الفكري، وصنع منه جسرا لبلوغ المواقع المتقدمة على خارطة العالم بين أقرانه في المعرفة والموهبة والإبداع ومنصات التتويج».

وأشار إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا والمملكة تحقق نجاحات نوعية في التعامل مع أزمة كورونا، فأصبح النموذج السعودي مثالا يشاد به في التصدي لجائحة كورونا في قطاعات الدولة وعلى الأصعدة كافة، قائلا « عشنا جميعا قصة نجاح وطن من خلال التعليم عن بعد أن كان في الجامعات السعودية أو في المدرسة الافتراضية، فبالرغم من التحديات النفسية والاجتماعية والتقنية لتأثير جائحة كورونا، إلا أن وزارة التعليم استطاعت أن تقدم حلا ناجعا، وقدمت منصة (مدرستي) كأنموذج سعودي حيوي تفاعلي حقيقي في قيادة رحلة التعليم العام عن بعد، وقد تم إنجاز هذه المنصة الوطنية بدعم كريم من قيادتنا في وقت قياسي وبكفاءات وطنية سعت إلى التعامل مع كل الخيارات الممكنة والنماذج التشغيلية ليصل التعليم للجميع بكل تميز واقتدار».

وأوضح الأمين العام لمؤسسة موهبة الدكتور سعود المتحمي أنه حتى اليوم اكتشف أكثر من 150 ألف موهوب من بين 550 ألف طالب وطالبة تم ترشيحهم للدخول في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، وعلى الصعيد الدولي حققت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع خلال 10 سنوات 400 ميدالية وجائزة في المسابقات العلمية الدولية بمعدل 40 ميدالية كل عام على المستوى الدولي، كما طور طلبة (موهبة) أكثر من 16.000 فكرة، وحصلوا على 15 براءة اختراع، مع قبول أكثر من 1000 طالب وطالبة منهم في أفضل 50 جامعة دولية مرموقة، وفي تخصصات نوعية تتوافق مع احتياجات خطط التنمية الوطنية، كما استقطبت (موهبة) 103 موهوبين وموهوبات من 20 دولة، حصدوا فيها من خلال (موهبة) 79 جائزة، كل ذلك يمر من خلال جهد دؤوب وعبر 19 برنامجا إثرائيا.

الطلاب الفائزون

الأول

- منصور المرزوقي - الرياض - الطاقة الكيميائية

الثاني

- عبدالله الغامدي- الشرقية

- فراس بتوا - جدة - الهندسة الميكانيكية

الثالث

- رشا القحطاني - الرياض - الاجتماعية والسلوكية

- رغد عسيري - الرياض علم الأحياء الخلوية والجزيئية

- عبدالله الشنقيطي - الرياض - الطاقة الكيميائية

- نوره الحربى - الشرقية - الهندسة البيئية

- جوين الصحفي- مكة المكرمة - الطب الحيوي والعلوم الصحية

- مودة علي - مكة المكرمة - الأحياء الحسابي والمعلوماتية

الرابع

- فيصل المحيش - الأحساء - الطب الحيوي والعلوم الصحية

- أروى نيازي - الشرقية - الطاقة الكيميائية

- دانه الدهمش - الشرقية بنات - علم المواد

- أحمد البدرانى - ينبع - الهندسة البيئية

- لانا أبو جامل - المدينة المنورة - الأحياء الحسابي والمعلوماتية

- حسين آل سيف - الشرقية - نظم البرمجيات

الخامس

- تالا القحطاني - الشرقية - الطاقة الكيميائية

- سلطانة العيسى - الشرقية - الفيزياء والفلك

- جنى السنان - تعليم الشرقية - علم المواد

- حسام عاشور - جدة - الطاقة الفيزيائية

- روبي عبدالعزيز - الرياض - الهندسة الميكانيكية

- ندى الهاجري - عسير - الهندسة البيئية

- لورا العميري - الشرقية - الهندسة البيئية

- لمى القحطاني - الشرقية - الهندسة الطبية الحيوية

- رغد العسيري - عسير - الروبوتات والأجهزة الذكية

- أسعد باصمد - جدة - العلوم الطبية الإنتقالية

السادس

- دانه الرقيطي - الشرقية - الكيمياء

- ليان الهمشي - حائل - الكيمياء

- لولوه المرزوقي - الرياض - الكيمياء الحيوية

- لانا العباسي - جدة - الفيزياء والفلك

- لينا القحطاني - الشرقية - علم المواد

- أنس عرفات - الرياض - الطاقة الفيزيائية

- جمان البيضاني - القصيم - علوم النبات

- شذى الاحمدي - المدينة المنورة - علوم النبات

- هتون نور ولي - المدينة المنورة - علوم النبات

- جوانا البليهيص - جدة - الطب الحيوي والعلوم الصحية