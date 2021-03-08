شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: المرأة السعودية أسهمت في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، اليوم، جلسة حوارية بعنوان "المرأة وطن"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شارك فيها، الدكتورة هلا التويجري الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة متحدثًا، والدكتورة آمال الهبدان عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان متحدثًا، والدكتورة نجود العجروش رئيس وحدة الجلدية بمستشفى قوى الأمن متحدثا، والدكتور محمد المحمود المستشار القانوني بوزارة الداخلية مديراً للجلسة.

وأكدت غادة محمد البراهيم مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن المرأة السعودية حظيت في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعد وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، بالتمكين على كافة الأصعدة، وبالمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030.

وأشارت البراهيم إلى أن المرأة السعودية كانت حاضرة في القطاعات الأمنية لوزارة الداخلية بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وأسهمت في بناء المجتمع ودفع عجلة التنمية، ومشاركة فاعلة في عديد من المهام الأمنية والإدارية والصحية والخدمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة هلا التويجري، أن تمكين المرأة السعودية، التي تعد نواة الأسرة، أمرٌ تحرص عليه القيادة الحكيمة وتعززه بالدعم غير المحدود.

وأشادت الدكتورة آمال الهبدان، بالدعم الذي تلقاه المرأة في المملكة بما يحقق نهوضها ومشاركتها الفاعلة في تنمية المجتمع.