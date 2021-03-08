تدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية «المدعومة من إيران» نحو المنطقة الجنوبية.

وأوضح التحالف أن ميليشيات الحوثي ترتكب أخطاء جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي، وفقًا للعربية.

وكان المُتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، قد أكد أن الصواريخ والمسيرات التي تطلقها ميليشيات الحوثي، هي إيرانية الصنع، مشيرًا إلى أن التحالف يعد لضربة موجعة للميليشيات الحوثية.

وقال العقيد المالكي في تصريحات للعربية: «لدينا صبر تكتيكي واستراتيجي ونعد لضربات موجعة ضد الحوثيين، وصواريخ ومسيرات ميليشيات الحوثي هي إيرانية الصنع».

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