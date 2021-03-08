شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يصل إلى الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وصل إلى الرياض اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد العيسى.

وقد وصل برفقة جلالة ملك الأردن، ولي العهد بمملكة الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني .