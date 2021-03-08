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ملك الأردن يصل إلى الرياض

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جدة - خالد شويل - وصل إلى الرياض اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز ع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية .

كما كان في الاستقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد العيسى.

وقد وصل برفقة جلالة ملك الأردن، ولي العهد بمملكة الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني .


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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