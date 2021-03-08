السعودية | رئيس جمهورية غينيا بيساو يصل إلى المدينة المنورة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية غينيا بيساو يصل إلى المدينة المنورة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 9:16 مساءً, 8 مارس 2021 م
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وصل فخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو إلى المدينة المنورة اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري وعدد من المسؤولين.