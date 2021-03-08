شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد في مقدمة مستقبلي ملك الأردن بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل إلى الرياض اليوم، جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد العيسى.

وقد وصل برفقة جلالة ملك الأردن، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمملكة الأردن.

وعقد سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اجتماعًا مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد العيسى.

فيما حضر الاجتماع من الجانب الأردني صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.