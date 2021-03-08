رسمياً موعد صرف مقطوعة الضمان.. رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب

المساعدة المقطوعة, يتزايد البحث هذه الأيام عن المساعدة المقطوعة وعن موعد صرفها حيث أنها تأخر صرفها للغاية وقد تسائل الكثيرين عن سبب تأخيرها، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن قرب موعد صرفها، ومن خلال السطور القادمة سوف نوضح لكم رابط المساعدة المقطوعة للاستعلام عن المستحقين وموعد صرفها وشروط استحقاقها.

خطوات الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة:

وقد حددت وزارة التضامن الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عددا من الخطوات وهي كالاتي :

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نقوم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا من هنا

الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم الضغط على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

ثم نقوم بإدخال رقم الطلب للمستفيد.

النقر على أيقونة استعلام ، وسوف يظهر جميع البيانات عن المستفيد وموعد الصرف.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة:

إن يكون المتقدم أو المستحق سعودي الجنسية من حيث المنشأ والابوين.

ألا يكون قد غادر الأراضي السعودية على الأقل لمدة ثلاثة أشهر متصلة.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة على 35 عام.

ومن الجدير بالذكر أن الضمان الاجتماعي تقوم بصرف المساعدة المقطوعة للأسر الفقيرة والتي لها دخل محدود والتي لا تمتلك دخل ثابت حتى يستطيع رب الأسرة أن يعيش عيشة كريمة وحياه مستقرة وتلبية متطلبات اسرته، والأشخاص الذين يحصلون على دخل ثابت يجب ألا يزيد عن 2000 ريال سعودي للاعزب، و8680 ريال سعودي للمتزوج.