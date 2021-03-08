«الموارد البشرية» توضح آلية تعديل «جهة القدوم» في التأشيرة غير المستخدمة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية تعديل «جهة القدوم» في التأشيرة التي لم يتم استخدامها.

وأضافت الوزارة: تعديل بيانات التأشيرة يتطلب إلغاء التأشيرة وإعادة إصدارها بالبيانات المطلوبة.

جاء ذلك ردًا من الوزارة عبر حسابها «العناية بالعملاء»، بموقع التواص الاجتماعي «تويتر»، على تساؤل ورد من أحد المستفيدين قال فيه: عندي تأشيرة جديدة لم تستخدم، أريد تغيير جهة القدوم فقط، كيف أفعل ذلك؟.

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