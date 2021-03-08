الأمن البيئي يعلن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة «رقيب، وكيل، عريف».

محمد يوسف

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