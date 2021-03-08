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الأمن البيئي يعلن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية

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الرياض - محمد عبدالله - على رتب رقيب وعريف ووكيل..

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن البيئي على رتبة «رقيب، وكيل، عريف».

وقال الحساب الرسمي للقوات الخاصة بالأمن البيئي عبر «تويتر»: «تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن البيئي».

وأضاف: «ولمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر - توظيف) على الرابط (اضغط هنا)».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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