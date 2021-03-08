برنامج الفحص المهني في المملكة وأهم التفاصيل الخاصة به

برنامج الفحص المهني في المملكة الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تطوير سوق العمل والحفاظ على العمالة الماهرة فيه. ويقوم برنامج الفحص المهني على بعض الاختبارات الاختيارية للشركات التي تتأكد من خلالها من توافر المهارات اللازمة في العمالة للقيام بالأعمال المطلوبة منها. سوف نتعرف على التفاصيل الخاصة بالفحص المهني وهل هو مقتصر على العمالة الداخلية فقط وكيفية تطبيقه.

برنامج الفحص المهني في المملكة

تعمل المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية على تنظيم العمالة الوافدة في المملكة طبقاً لأولويات السوق السعودي والمهارات اللازمة في العمل.

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أطلقت الوزارة برنامج الفحص المهني الذي يخضع العمالة لبعض الاختبارات النظرية والعملية التي تؤكد كفاءة هذه العمالة ومهارتها.

يبدأ العمل بهذا البرنامج من الثامن من شهر مارس 2020 بشكل اختياري للشركات.

يتم الالتزام بشكل كامل بهذا البرنامج بداية من شهر يوليو 2021.

يتم العمل بهذا البرنامج داخل المملكة مع إخضاع العمالة القادمة من الخارج لاختبارات برنامج الفحص المهني قبل التعاقد كشرط للقبول في الوظيفة.

أهمية برنامج الفحص المهني

تعمل المملكة على الارتقاء بكافة القطاعات المهنية داخل المملكة وتقوم باتخاذ الإجراءات التي تصب في صالح الاقتصاد السعودي ومنها الموارد البشرية، وخاصة العمالة الوافدة.