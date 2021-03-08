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رابطة العالم الإسلامي تستنكر استهداف منشآت الطاقة بالسعودية

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محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

أدانت رابطة العالم الإسلامي، الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، ومرافق شركة أرامكو بالظهران.

 

وأعربت الرابطة عن تضامنها ووقوفها التام مع المملكة العربية في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية، وتأييدها لكافة ما تتخذه من إجراءات لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية وإمدادات وأمن الطاقة العالمي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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