شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح موقف من تجاوز مهلة الاعتراض على عدم استيفاء شروط الأهلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن موقف من تجاوز المهلة المحددة لتقديم طلب الاعتراض على عدم استفياء شروط الأهلية.

وكان أحد مستفيدي البرنامج قد ذكر أنه غير مستوفٍ لشروط الأهلية، وذلك لعدم إثبات الاستقلالية، وأنه لم يقديم أعتراض بإرفاق مستند إثبات الاستقلالية خلال 90 يوماً من تاريخ إعلان الأهلية، متسائلاً عن الحل.

وأجاب برنامج حساب المواطن أنه في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" وتم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر فلا يمكنك إعادة تقديم الطلب في البرنامج مرة أخرى، مضيفاً أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج.