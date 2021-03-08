130 % ارتفاع في نسبة السعوديات الملتحقات بالقطاع الخاص خلال 4 سنوات

أوضح مجلس شؤون الأسرة، أن المملكة عملت من خلال تعزيز البيئة التنظيمية والإجرائية، على تمكين ودعم المرأة السعودية للمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية، وذلك بمناسبة الاحتفاء بيوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

ونشر المجلس- عبر تويتر- إنفوجرافا، أوضح من خلاله أن 20% من مقاعد مجلس الشورى تشغله سيدات (30 سيدة من ضمن 150 عضوات)، وأن 50 % من مقاعد عضوية مجلس حقوق الإنسان للسيدات.

وأن 81 % هي نسبة مشاركة المرأة من إجمالي النساء الناخبات في المجالس البلدية، و40 % نسبة النساء في الوظائف العامة من إجمالي الموظفين.

و25 % نسبة انضمام النساء للعمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية وفقا لأرقام 2018م، و130 % ارتفاع في نسبة السعوديات الملتحقات بالقطاع الخاص خلال اربع سنوات، و65% زيادة في عدد السجلات التجارية التي أصدرت للسيدات خلال عام 2019م، و69 % نسبة مشاركة المرأة في الأعمال الخيرية.

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