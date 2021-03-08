مصر تُدين استهداف الحوثي للمنشآت الحيوية بالسعودية.. وتؤكد: تقويض لاستقرار المنطقة

أدانت مصر -مساء الأحد- الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المنشآت المدنية والحيوية بالمملكة العربية السعودية.

وفي بيان للخارجية المصرية، قالت: أعربت جمهورية مصر العربية -بأشد العبارات- عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي في ارتكاب عملياتها الإرهابية النكراء ضد أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال الاستهداف المتواصل للمناطق المدنية والمؤسسات الحيوية، بما في ذلك مواقع منشآت الطاقة والتي تؤثر على إمداداتها في المملكة والمنطقة بأسرها، وآخرها ما تعرضت له مساء اليوم كلٌّ من ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالسعودية من هجمات بواسطة طائرة مُسيرة وصاروخ باليستي، تم اعتراضهما والتصدي لهما بنجاح.

وأضاف البيان: تؤكد مصر -مجددًا- على شديد رفضها واستهجانها لمثل تلك الهجمات الخسيسة التي تتنافى مع القانون الدولي والإنساني، وتعرقل جهود إحلال السلام باليمن، فضلاً عما تمثله من تقويض لأمن المنطقة واستقرارها؛ مشددةً -في الوقت ذاته- على وقوف مصر حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب السعودية الشقيقة، وتضامنها مع كل ما تتخذه المملكة من إجراءات لمواجهة تلك الاعتداءات السافرة، والحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.