جامعة جازان تنشئ منصة «جامعي» لمساعدة طلبة الثانوية

أنشأت جامعة جازان منصة تعليمية وإرشادية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية تحت مسمى «منصة جامعي» بالتعاون مع إدارتي التعليم بمنطقة جازان ومحافظة صبيا، بهدف تهيئة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للانتقال للمرحلة الجامعية ومساعدتهم على تحديد تخصصاتهم الأكاديمية التي تتناسب وقدراتهم، وتزويدهم بالمهارات الأكاديمية والإرشادية والمهنية لضمان تفوقهم في برامجهم الجامعية وإعدادهم للمنافسة في سوق العمل.

وأوضح وكيل جامعة جازان للشؤون الأكاديمية المشرف العام على المنصة الدكتور حسن إسحاق أن المنصة تأتي لتواكب أهداف جامعة جازان الاستراتيجية ولتحقيق أعلـى درجات الكفاءة الداخلية والخارجية، مضيفا أن المنصة تمثل خطوة استراتيجية للشراكة الحقيقية مع إدارة التعليم في منطقة جازان ومحافظة صبيا من خلال التعاون المشترك لتطوير منظومة التعليم بما يخدم طلبة الثانوية عبر تطوير مهاراتهم في المراحل الأولى وإعدادهم المسبق والمبكر للتميز والمنافسة في المرحلة الجامعية.

وبيَّن الدكتور إسحاق أن المنصة تقدم مجموعة من الحقائب التعليمية الإلكترونية والدورات التدريبية والإرشادية للطلبة خلال مراحلهم الأخيرة من دراستهم الثانوية، كما تقدم المنصة الإرشاد الأكاديمي والمهني للطلبة من خلال شرح القدرات والمهارات اللازمة للالتحاق بالبرامج الأكاديمية المتعددة وطرق التعليم الجامعي، وطرق البحث العلمي، ومهارات التواصل والاتصال وغيرها، وهي جميعا من المهارات الهامة في تحديد نجاح وتميز الطلبة.