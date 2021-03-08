الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على 5 مناطق بالمملكة الإثنين

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة نشاطًا للرياح والأتربة المثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاطًا للرياح السطحية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق عسير «بيشة، تثليث» ومكة المكرمة «الخرمة، الموية، تربة ، رنية» والرياض «الأفلاج، وادي الدواسر، السليل، الدوادمي، الرين، المجمعة، شقراء، عفيف» تشهد هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وأيضًا، تؤثر الرياح النشطة والأتربة المثارة على مناطق القصيم «البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، بريدة، رياض الخبراء، عنيزة» والجوف «القريات، دومة الجندل، طبرجل، سكاكا».