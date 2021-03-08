مجلس التعاون: الحوثي يستهدف عصب الاقتصاد العالمي والإمدادات البترولية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - واس

اسمع الخبر

أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، محاولة الاعتداء التي استهدفت إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالظهران.

استهداف عصب الاقتصاد العالمي

وأكد الحجرف أن الاعتداءين لا يستهدفان أمن المملكة ومقدراتها الاقتصادية فقط، وإنما يستهدفان عصب الاقتصاد العالمي والإمدادات البترولية وكذلك أمن الطاقة العالمي.

دعم أي إجراءات تتخدذها السعودية

وجدد الأمين العام وقوف دول مجلس التعاون الخليجي مع المملكة ، انطلاقاً من أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، مؤكداً دعم دول المجلس لكافة الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها المملكة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، ووقف مثل هذه الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.



شارك الخبر