شكرا لمتابعة خبر عن النمر يكشف عن علاقة عدد مرات الجماع بجلطات القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، عن دراسة تتعلق بالعلاقة بين الإصابة بالجلطة القلبية وعدد مرات الجماع بين الأزواج.

وقال النمر: " أجريت دراسة على 1165 رجل، تتراوح أعمارهم من 40 لـ 70 عامًا، وجدت أن أي شخص فوق 40 عامًا يلامس أهله مرة واحدة في الشهر أو أقل سوف يكون أكثر عرضة لجلطة القلب، ممن يقومون بذلك مرتين في الأسبوع بنسبة 50% " .

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