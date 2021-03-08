السعودية اليوم / مصر تسجل 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 581 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان أمس الأحد ، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 186503 حالةً من ضمنهم 144019 حالة تم شفاؤها، و 10995 حالة وفاة.

// انتهى //

02:51ت م

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القاهرة 23 رجب 1442 هـ الموافق 07 مارس 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 41 حالة.وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان أمس الأحد ، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 186503 حالةً من ضمنهم 144019 حالة تم شفاؤها، و 10995 حالة وفاة.// انتهى //02:51ت م0015

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