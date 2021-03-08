متى ينزل حساب المواطن لشهر مارس والمستندات اللازمة له

مع بداية كل شهر يترقب المواطنين السعوديين متى ينزل حساب المواطن، حيث يستفاد الكثير منهم من البرنامج بشكل كبير، ويعد الهدف الرئيسي منه هو مساعدة المواطنين السعوديين بعد عمليات الإصلاح التي بدأتها المملكة، فدعونا نتعرف على موعد نزول الراتب، وما هي المستندات المطلوبة لصرف الحساب.

متى ينزل حساب المواطن لشهر مارس

يتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر، أي أن موعد الصرف لشهر مارس سوف يكون بتاريخ 10 مارس 2021، وهو الموافق ليوم الأربعاء، وبالتاريخ الهجري سيكون بتاريخ 26 من رجب 1442.

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الفئات المستفادة من حساب المواطن

متى ينزل حساب المواطن تستطيع كافة الفئات المستهدفة والتي تمت قبولهم في التسجيل من صرف حساب المواطن، وتتمثل تلك الفئات فيما يلي:

الزوجة لأحد المواطنين السعوديين.

أطفال الأم السعودية المتزوج برجل حامل لجنسية أخرى غير السعودية.

جميع الأسر السعودية.

الأشخاص المقيمين في مسكن مستقل بهم وحدهم.

الأم السعودية المطلقة، أو الحاضنة لأطفالها، أو الأرملة.

الشخص الحامل لبطاقات النقل.

الشخص الذي يستفيد من أي خدمة من الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي.

المواطن السعودي الأعزب.

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المستندات اللازمة لصرف حساب المواطن

بعد معرفة متى ينزل حساب المواطن لا بد من تحضير كافة الأوراق المطلوبة قبل الموعد والتي تتمثل في الآتي:

الهوية الشخصية والكارت الخاص بالعائلة.

توضيح دخل الزوجة.

توضيح نوع العمل وقيمة الراتب.

بطاقة أحوال للموظفين والعاطلين عن العمل.

رقم الآيبان النشط.

توضيح أي دخل إضافي يتم الحصول عليه من إعانات الدولة.

يجب أن لا يتجاوز الراتب 20 ألف ريال.

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