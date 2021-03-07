موعد مباراة الهلال السعودي ضد الرائد في الدوري السعودي للمحترفين 2021

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- يستضيف نادي الهلال نظيره الرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الجولة 22 من الدوري السعودي 2020-2021 يوم الجمعة القادم بتاريخ 5 -2-2021.
- من المقرر ان تنطلق المباراة الساعة 8.35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 7.35 بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقة لمباراة نادي الهلال السعودي والرائد
قد يهمك:
- تمتلك قنوات السعودية الرياضية حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة على شاشتها.
- ان لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز بإمكانك متابعة المباراة على البث المباشر لمباراة نادي الهلال السعودي عبر موقع جول والذي يبدأ قبل المباراة بنصف ساعة تقريباً.
بعض المفارقات بين الفرق
- عاد الفريق بقوة لشاكلة الانتصارات في الجولة الأخيرة ,حيث سقط الفتح بخمسة أهداف بمقابل هدفين , وعاد للضغط والمنافسة على دور الأمير محمد بن سلمان حيث أصبح رصيد نادي الهلال السعودي 39 نقطة في المركز الثاني خلف فريق الشباب المتصدر.
- رصيد نادي الرائد السعودي حالياً 25 نقطة ويعني ذلك ان الرائد يسعى للفوز لكسب النقاط.
من هو معلق في مباراة نادي الأهلي السعودي والرائد
- سيكون المعلق للمباراة فهد العتيبي سعودي الجنسية.