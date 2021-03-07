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موعد مباراة الهلال السعودي ضد الرائد في الدوري السعودي للمحترفين 2021

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  • يستضيف نادي الهلال  نظيره الرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الجولة 22 من الدوري السعودي 2020-2021 يوم الجمعة القادم بتاريخ 5 -2-2021.
  • من المقرر ان تنطلق المباراة الساعة 8.35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة 7.35 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقة لمباراة نادي الهلال السعودي والرائد

قد يهمك:

  • تمتلك قنوات حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة على شاشتها.
  • ان لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز بإمكانك متابعة المباراة على البث المباشر لمباراة نادي الهلال السعودي عبر موقع جول والذي يبدأ قبل المباراة بنصف ساعة تقريباً.

نادي الأهلي السعودي ضد الرائد
نادي الأهلي السعودي ضد الرائد

 بعض المفارقات بين الفرق 

  • عاد الفريق بقوة لشاكلة الانتصارات في الجولة الأخيرة ,حيث سقط الفتح بخمسة أهداف بمقابل هدفين , وعاد للضغط والمنافسة على دور الأمير حيث أصبح رصيد  نادي الهلال السعودي  39 نقطة في المركز الثاني خلف فريق الشباب المتصدر.
  • رصيد نادي الرائد السعودي حالياً 25 نقطة ويعني ذلك ان الرائد يسعى للفوز لكسب النقاط.

من هو معلق في مباراة نادي الأهلي السعودي والرائد

  • سيكون المعلق للمباراة فهد العتيبي سعودي الجنسية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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