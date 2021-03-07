شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون البلدية توضح قيمة الغرامات الخاصة بمخالفات السكن الجماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان إن الوزارة بذلت منذ بداية جائحة كورونا جهودًا كبيرة لحماية المجتمع للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن الوزارة أصدرت -تماشيًا مع التطورات والقرارات الأخيرة بعودة العمل في بعض الأنشطة- (6) برتوكولات وأدلة محدثة لإعادة فتح وضبط عدد من الأنشطة شملت صالونات التجميل النسائية, والمطاعم والمقاهي, وأسواق النفع العام, وقاعات الأفراح والمناسبات, ومحال الحلاقة, وتشييع الجنائز والصلاة عليها.

وأضاف أن تطبيق الغرامات والمخالفات الخاصة بالسكن الجماعي للأفراد على النحو التالي: 30 ألفًا للمخالفة الأولى، و40 ألفًا للثانية، و50 ألفا للثالثة, مهيبًا بالجميع الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم 940.