«الصحة»: لا يوجد أي مانع لأخذ لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة، إنه لا يوجد أي مانع لأخذ لقاح كورونا، مناشدة الجميع بالتسجيع للحصول على اللقاح، حماية لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

وأوضحت وزارة الصحة في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح ليست مانعًا من تلقيه.

وأشارت إلى أن إرضاع الأم لأطفالها لا يعد مانعًا –كذلك- يحول دون الحصول على اللقاح.

وأكدت أن زراعة الأعضاء ونقص المناعة لأي سبب والسرطان، لا تمنع أخذ اللقاح، مناشدة هذه الفئة باستشارة الطبيب لتحديد الوقت الأنسب لأخذ اللقاح.