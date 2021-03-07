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«الصحة»: لا يوجد أي مانع لأخذ لقاح كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - ناشدت الجميع بالتسجيع للحصول على التطعيم

قالت وزارة الصحة، إنه لا يوجد أي مانع لأخذ لقاح ، مناشدة الجميع بالتسجيع للحصول على اللقاح، حماية لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

وأوضحت وزارة الصحة في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحساسية المفرطة لغير اللقاح ليست مانعًا من تلقيه.

وأشارت إلى أن إرضاع الأم لأطفالها لا يعد مانعًا –كذلك- يحول دون الحصول على اللقاح.

وأكدت أن زراعة الأعضاء ونقص المناعة لأي سبب والسرطان، لا تمنع أخذ اللقاح، مناشدة هذه الفئة باستشارة الطبيب لتحديد الوقت الأنسب لأخذ اللقاح.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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