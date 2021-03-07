12% نموًا في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. بلغت 626 ألفًا خلال 2020

كشف المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، عن نمو عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 12% من 560 ألف منشأة في 2019 إلى 626 ألف منشأة خلال 2020، رغم جائحة «كورونا».

وأضاف الرشيد في تصريح لقناة «العربية»، أن حصة تلك المنشآت في المشتريات الحكومية نمت من 15% في 2018 إلى 24% خلال 2020 وبقيمة 160 مليار ريال.

وأشار إلى أن مستوى التمويل المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتفع من 2% من إجمالي القروض الممنوحة في المملكة خلال عام 2015 إلى 8.3% خلال 2020، كما أن نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي نمت لتصل إلى 28.7%.