وسم «القوات الجوية الملكية السعودية» يتصدر «تويتر» احتفاء بضربات التحالف ضد الحوثي

تصدر وسم «القوات الجوية الملكية السعودية» اهتمام مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعة الماضية، احتفاء بضربات تحالف دعم الشرعية ضد ميليشيا الحوثي.

وحاز وسم «القوات الجوية الملكية السعودية»، الذي تصدر ترند موقع تويتر، على أكثر من 18 ألف تغريدة في وقت وجيز.

وتفاعل المغردون عبر الهاشتاق، معبرين عن تقديرهم لرجال القوات الجوية على تضحياتهم وإحباطهم محاولات الميليشيات الحوثية استهداف بلاد الحرمين الشريفين.

وشارك مستخدمو موقع تويتر، آلاف التغريدات من خلال الوسم، دعوا فيها المولى عز وجل أن يسدد خطاهم ويثبت أقدامهم ويؤيدهم بالنصر.

وجاء تصدر الوسم، تزامنًا مع العملية النوعية الموجهة التي تشنها قوات تحالف دعم الشرعية في المن ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، بدء تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية قوية ضد الميليشيا الحوثية في اليمن فيما أكد في وقت لاحق عن تدمير دفاع جوي معاد من نوع سام ـ 6 يتبع للحوثيين في مأرب.

وأوضح التحالف أن العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى.

وقال التحالف، إن اعتداءات ميليشيا الحوثي بالتصعيد ضد المدنيين لن تقود إلى فرض تسوية سياسية، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية مستمرة للتعامل مع مصادر التهديد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا.

اقرأ أيضًا:

التحالف: تدمير دفاع جوي معادٍ من نوع «سام-6» يتبع للحوثي في مأرب

مقطع يوثق لحظة استهداف «التحالف» عناصر ميليشيا الحوثي في اليمن